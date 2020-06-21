طقس الغد حار نهارا على القاهرة معتدل شمالا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس حار نهارًا، والرياح معتدلة، ويكون لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، وشديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلًا على كليهما.

ويكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية وبعض مناطق من جنوب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 22

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 36 22

طنطا 36 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 34 21

بلطيم 30 21

مطروح 28 19

السلوم 30 18

سيوة 37 22

بورسعيد 30 21

دمياط 30 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 22

العريش 32 22

رفح 31 22

راس سدر 37 23

نخل 37 18

نويبع 38 26

طابا 37 27

كاترين 32 20

الطور 35 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 41 26

سوهاج 42 25

قنا 43 28

الأقصر 44 27

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 33 27