الأولى منذ 5 سنوات.. "معهد ستكهولم": الإنفاق العسكري لأفريقيا سجل زيادة في 2019

قال "معهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام " في أحدث تقاريره، إن الإنفاق العسكري لقارة أفريقيا سجل العام الماضي زيادة تعد الأولى من نوعها منذ 5 سنوات، حيث بلغ حجم إنفاق الدول الأفريقية 41.2 مليار دولار، وهو ما يوازي 1.6% من الناتج المحلى الإجمالي لقارة أفريقيا.

وأوضح المعهد، أن هذه الزيادة تعزى لتخصيص منطقة شمال أفريقيا ميزانيات هي الأضخم للإنفاق العسكري على مستوى القارة "السمراء"، مضيفا أن حجم الإنفاق العسكري لشمال أفريقيا زاد بنسبة 5.38% ، ليسجل 23.5 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ 22.3 مليار دولار عام 2018 ـ غير أن هذا الانفاق شهد تراجعا طفيفا بالنسبة لدول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.84% ، ليسجل 17.7 مليار دولار عام 2019 مقارنة بـ18.6 مليار دولار عام 2018.

وعلى مستوى دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل الأفريقي وبحيرة تشاد، أوضح المعهد في تقريره، أن الإنفاق العسكري تراجع العام الماضي مقارنة بسابقه لدى النيجر بنسبة 20% ، ونيجيريا بنسبة 8.2% ، وتشاد بنسبة 5.1%، بينما زاد هذا الإنفاق العسكري لدى أوغندا بنسبة 52% وبوركينا فاسو بنسبة 22% والكونغو الديمقراطية بنسبة 16% و أفريقيا الوسطى بنسبة 8.7% ، ومالي بنسبة 3.6% ، والكاميرون بنسبة 1.4%.

وأشار المعهد، إلى أن جنوب أفريقيا أنفقت على التسلح العام الماضي 3.617 مليار دولار ، فيما أنفقت نيجيريا 1.876 مليار دولار ، وأنجولا 1.810 مليار دولا، وكينيا 1.095 مليار دولار وتنزانيا 781 مليون دولار.

جدير بالذكر، أن الإنفاق العسكري العالمي سجل العام الماضي زيادة بنسبة 3.6% ، ليصل إلى 1917 مليار دولار ، مقارنة بعام 2018 ، وهي أعلى زيادة سنوية مسجلة منذ عام 2010.