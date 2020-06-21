حبس ممرضة بالقصر العيني سنة بتهمة اختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه
كتب:
طارق عباس
03:53 م | الأحد 21 يونيو 2020
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ممرضة بالقصر العيني، بالحبس لمدة سنة، لإدانتها باختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه من محل عملها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب.
وذكر قرار إحالة المتهمة "آية. أ"، قيامها بصفتها موظفة عمومية، فني تمريض باختلاس اجهزة ومعدات وجدت في حيازتها سرنجات محاليل ماركة أتوم المبينة وصفًا بالأوراق والبالغ قيمتها ٨٠ ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها سالفة الذكر والمسلمة إليها بسبب وظيفتها بنيية تملكها واضاعتها على ملك جهة عملها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن محاسب بإدارة المخزون السلعي بمحل واقعة الاتهام أدلى بأقواله وأوضح أنه بناء على انتدابه من النيابة العامة على رأس لجنة لجرد عهدة المتهمة حال كونها ممرضة بقسم الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى النساء والتوليد التابع لمستشفي قصر العيني اختلست سرنجات محاليل ماركة أتوم وجدوا في حيازتها بسبب وظيفتها والبالغ قيمتها ٨٠ ألف جنيه.