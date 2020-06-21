حبس ممرضة بالقصر العيني سنة بتهمة اختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ممرضة بالقصر العيني، بالحبس لمدة سنة، لإدانتها باختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه من محل عملها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب.

وذكر قرار إحالة المتهمة "آية. أ"، قيامها بصفتها موظفة عمومية، فني تمريض باختلاس اجهزة ومعدات وجدت في حيازتها سرنجات محاليل ماركة أتوم المبينة وصفًا بالأوراق والبالغ قيمتها ٨٠ ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها سالفة الذكر والمسلمة إليها بسبب وظيفتها بنيية تملكها واضاعتها على ملك جهة عملها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن محاسب بإدارة المخزون السلعي بمحل واقعة الاتهام أدلى بأقواله وأوضح أنه بناء على انتدابه من النيابة العامة على رأس لجنة لجرد عهدة المتهمة حال كونها ممرضة بقسم الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى النساء والتوليد التابع لمستشفي قصر العيني اختلست سرنجات محاليل ماركة أتوم وجدوا في حيازتها بسبب وظيفتها والبالغ قيمتها ٨٠ ألف جنيه.