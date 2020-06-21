21 طالبا يغيبون عن امتحان "العربي" بجنوب سيناء.. والتعليم: لا شكاوى

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء في مادة اللغة العربية على مدار ثلاث ساعات، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى، حيث ساد الهدوء والنظام داخل اللجان، لافتا إلى أن جميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بصحة جديدة، حيث جرى قياس درجة الحرارة لهم قبل وبعد الامتحانات.

ولفت إلى أن 21 طالبا وطالبة تغيبوا عن امتحان اليوم، بواقع 17 طالبا وطالبة مستجدين، و 4 طلاب معيدين.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية بجنوب سيناء 794 طالبا وطالبة، في مادة اللغة العربية، بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، موزعين على سبع لجان بواقع 177 طالبا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، و171 بلجنة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، و82 بلجنة السادات الثانوية برأس سدر، و94 بلجنة أبورديس الثانوية، و166 بلجنة الفيروز بشرم الشيخ، و65 بلجنة على بن ابي طالب بدهب.

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.