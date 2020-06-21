تخبط وعشوائية.. تصريحات متناقضة لوزير السياحة التركي حول كورونا

حالة من التخبط يعيشها وزراء حكومة رجب طيب أردوغان، وخلال أقل من 24 ساعة، أدلى وزير السياحة والثقافة التركي، نوري أرسوي، بتصريحين متناقضين، الأول كان مساء أمس السبت، عندما أكد أن تركيا لا تتوقع أن تشهد ذروة ثانية لفيروس كورونا المستجد، لكنه عاد وصرح بأنه من الممكن أن تشهد تركيا ذروة ثانية لكورونا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقًا لما نشرته جريدة "يني تشاج"، أعلن وزير السياحة والثقافة التركي، نوري أرسوي، مساء أمس السبت، أن تركيا على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات السياحية لكل السياح من مختلف بقاع العالم، وأنها لا تنتظر موجة ثانية لفيروس كورونا، إلا أنه خرج اليوم ليرد على سؤال الصحفيين حول أسباب تصنيف ألمانيا لتركيا بأنها "بلد موبوء"، قائلاً: "كل دول العالم تنتظر الآن ذروة أشد فتكًا لفيروس كورونا، فمن الممكن أن تكون دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تظل أموال رعاياها داخل مملكتها، فهم لا يقولون الحقيقة بشفافية".

وناقض وزير السياحة والثقافة تصريحاته أمس السبت، والتي قال خلالها "لا أعتقد أنه ستكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا، وتم فتح الحجز للسياح من جديد لعام 2020، أعتقد أننا بحلول 2023 سنصل إلى أهدافنا".