لو مجاوبتش كويس أول يوم.. ازاي تكمل امتحانات الثانوية بنفس الحماس؟

انطلق اليوم الأحد 21 يونيو، أولى أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 بمادة اللغة العربية، وفق جدول الامتحانات المعلن، والتي أداها الطلاب صباح اليوم وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وتقدم "الوطن" بعض النصائح للطلاب الذين لم يوفقوا في أداء امتحان اليوم وكيف يستطيعوا مواصلة حماسهم خلال الامتحانات المقبلة، وفقًا للدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي على النحو التالي:

- الامتحان الذي انتهى الطالب منه يفضل ألا يفكر به مجددًا وأن يُخرجه من حساباته.

- على أولياء الأمور ألا يتبعوا طريقة مراجعة امتحان المادة مع الطالب مع وضع درجات للإجابات الصحيحة.

- يجب على الطالب أن يكون واثقًا من إجاباته ويفضل عدم مقارنتها بالملازم والمراجعات.

- يفضل ألا يدخل الطالب في مناقشات مع زملائه عن مدى صحة إجاباتهم.

- يفضل بعد عودة الطالب من امتحان اليوم أن يأخذ قسطًا من الراحة، ويبدأ المذاكرة من منتصف اليوم للاستعداد للمادة المقبلة.

- النوم بشكل كافِ حتى قبل نزوله للجنة وتجنب السهر لليوم التالي من الامتحان.

- يفضل الابتعاد عن أي وجبات سريعة والامتناع عن الوجبات المُشبعة بالدهون لأنها تقلل من التركيز والانتباه.

- من الأطعمة التي من شأنها مساعدة الطالب على التركيز صدور الفراخ واللحوم الحمراء، المكسرات مثل الكاجو والفستق، والوجبات المُعدة بزيت الزيتون.

- كلما كان الطالب هادئًا وواثقًا مع نفسه؛ كان ذلك سببًا في الإجابة على نماذج الامتحانات بشكل أفضل.

- يجب أن تُهيئ الأسرة المناخ والهدوء داخل المنزل خاصة مع تواجد أفراد الأسرة بالكامل نتيجة الحجر الجزئي الذي فرضته الحكومة على المواطنين.

- على الأسرة ألا تشغل بال طالب الثانوية العامة بالطلبات أو المساعدات المنزلية.

- يجب أن يكف أولياء الأمور عن مقارنة ابنهم بغيره من أقاربه أو أصدقائه من نفس المرحلة العمرية.

- على الطالب أن يحافظ على المسافة الآمنة بينه وبين زملائه وان يتخذ الاحتياطات الوقائية مثل ارتداء الكمامة ليتجنب الإصابة بالعدوى.