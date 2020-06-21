لارتفاع درجة حرارتها.. طالبة بالغردقة تؤدي امتحان اللغة العربية منفردة

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طالبات مدرسة الثانوية بنات بالغردقة عقب خروجهن من لجنة امتحان مادة اللغة العربية، حيث أكدن أن الامتحان سهل، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأكدت الطالبة منى محمد، أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط، وأنها تتمنى أن تأتي جميع المواد بنفس مستوى مادة اللغة العربية.

وقرر رئيس لجنة امتحانات مدرسة الثورة بمدينة القصير بالبحر الأحمر عزل إحدى الطالبات بإحدى اللجان المخصصة لأداء الامتحان منفردة بعيدًا عن لجنتها الأصلية، وذلك لارتفاع درجة حرارتها لـ38.5 درجة، وتحسبًا لأي اشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، طبقًا للتعليمات الواردة في مثل هذة الحالات، وتم إخطار غرفة عمليات متابعة الامتحانات بذلك.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطالبة تؤدي الامتحان بلجنة العزل الطبي بالمدرسة تحت رعاية الفريق الطبي الموجود بالمدرسة.

وشهدت لجان البحر الأحمر تركيب بوابات تعقيم ذاتية، للطلاب وتسليمهم مهمات وقاية وكمامات لارتدائها قبل دخول اللجان، وتم التنبيه عليهم بالالتزام بمسافات آمنة بين الطلاب.