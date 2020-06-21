اتحاد الكرة يفجر مفاجأة حول موعد استئناف الدوري

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الموعد المبدئي المحدد لعودة مسابقة الدوري الممتاز في 25 يوليو المقبل، ليس موعدا نهائيا، ولكنه التاريخ الذي حددته لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، ويمكن فيه عودة المنافسات الكروية.

وقال "العطار" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي إبراهيم فايق: "اعتراض الأندية على بدء الدوري 25 يوليو المقبل، لعدم التمكن من أداء فترة إعداد قوية ليس بمحله، لأن اتحاد الكرة، هو من سيحدد موعد بدء الدوري، وبالتأكيد سيمنح فترة إعداد كافية لكل الفرق".

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