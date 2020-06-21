نقل رئيس لجنة ثانوي عام في بنها للمستشفى إثر إصابته بوعكة صحية

أصيب رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أنس بن مالك ببنها بمحافظة القليوبية، بحالة إعياء نقل على أثرها للمستشفى عقب انتهاء امتحان اللغة العربية.

من جانبه، اطمأن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على صحة رئيس اللجنة وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة له.

فيما كشف تقرير متابعة الامتحانات بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، عن حدوث أعطال بسيطة ومتوسطة ببوابات التعقيم بـ 34 لجنة من إجمالي 112 لجنة.

وتولى فرق الصيانة والأمن الإداري باللجان، تشغيل البوابات المعطلة.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.