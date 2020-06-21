بعد نشر صورتها بـ"المايوه".. انتقادات عنيفة لرانيا يوسف

تعرضت الفنانة رانيا يوسف لانتقادات عنيفة من جمهورها إثر نشرها صوراً بملابس البحر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأرجع المنتقدون أسباب هجومهم على الفنانة، لأنها أول من طالبتهم بالتزام منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق أحد المتابعين علي الصور قائلاً: "يا ولاد الإيه سايبانا معزولين وانتوا على الشط منورين"، فيما كتب آخر: "مش انتي قلتي نقعد في البيت، مش بتسمعي الكلام ليه؟"، حيث جاءت تلك الانتقادات على خلفية الهاشتاج الذي كانت ترفقه الفنانة مع تغريداتها عبر حسابها بموقع "تويتر" تحت عنوان: "خليك بالبيت".

وكانت آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، فيلم "دماغ شيطان"، الذي شاركت فيه البطولة مع الفنان باسم سمرة، حيث بلغت إجمالي إيراداته 86 ألف و479 جنيه بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وشاركهما البطولة عمرو عابد، وليد فواز، ياسر الزنكلوني، سلوي خطاب، أشرف طلبة، مي فخري، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

وتستعد رانيا يوسف للمشاركة في بطولة مسلسل "الحرامي" للمخرج محمد سلامة، حيث تنتمي هذه التجربة إلى نوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، كارولين عزمي ورنا رئيس.