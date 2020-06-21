طلاب الثانوية العامة بالسويس: العربي في مستوى الطالب المتوسط

أدى 4500 طالب وطالبة بالثانوية العامة في محافظة السويس، امتحان اللغة العربية داخل 17 لجنة، اليوم الأحد.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمستوى أسئلة الامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنهم أكدوا أن التزاحم أثناء مغادرتهم المدارس ضرب بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا عرض الحائط.

وقال أحد الطلاب، إن أسئلة الامتحان جاءت سهلة مباشرة، مشيرا إلى وجود نقاط محدودة تميز الطالب المجتهد ، لا سيما أسئلة القصة التي تناولت جزئيات لم يعرها عدد كبير من الطلاب مثل السؤال عن جوانب تاريخية في القصة المقررة ضمن المنهج.

وأوضح الطالب سعيد رجب، أن أجواء اليوم الأول جاءت مطمئنة للطلاب، خاصة أن الامتحان كان سهلا وأجاد الطلاب الإجابة عليه.

بينما رأت الطالبة نسرين الشامي أن الزحام عند الخروج من اللجان، وانتظار العشرات من أولياء الأمور بالخارج عكر صفو المشهد، في ظل عدم تنفيذ أي تباعد اجتماعي بين الطلاب أو أولياء الأمور.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.