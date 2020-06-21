عاجل.. تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي

كشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة الإسماعيلية، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بشكل كبير، لافتة إلى أنه جرى نقلها على جهاز تنفس "حنجري" لتوصيل الأوكسجين للرئتين، بعد فشل جهاز "سناب" الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الحالة النفسية لرجاء الجداوى تأثرت كثيرا بعد إيجابية التحليل الثالث للفيروس، خاصة أنة كان من المنتظر أن تكون نتيجة التحاليل سلبية، لطول المدة التي قضتها بالمستشفى والتي وصلت إلى 30 يوما، قضت منها 21 يوما بالعناية المركزة، و9 أيام بالعناية العادية.