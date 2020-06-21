الانتهاء من وضع كراسة شروط لجمع القمامة من المنازل في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم الانتهاء من وضع كراسة الشروط الخاصة بجمع القمامة من المنازل كمرحلة أولى بنطاق حي شرق وحي غرب بالمنصورة، وأنه سيتم إطلاق المنظومة قريبا بهدف القضاء نهائيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم، لرؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومدينة المنصورة ومسئولى الطرق والبيئة والمركبات والتخطيط.

وتناول الاجتماع عددا من المقترحات التى تستهدف تحسين مستوى النظافة وإعطاء دفعه قوية للعمل فى رفع تراكمات القمامة بأنحاء المحافظة من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأيضا التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود قمامة فى بعض المناطق.

وأضاف مختار، في تصريح صحفي، أنه المنظومة الجديدة ستقضي علي تراكمات القمامة بالشوارع والميادين وتؤدى بعد ذلك الاستغناء عن وجود صناديق للقمامة بالشوارع وتقضى نهائيا على مشكلة القمامة بنطاق المحافظة.

ووجه لإعادة التقسيم لنطاق العمل النسبة لرفع القمامة وأعمال تحسين مستوى النظافة بالأحياء وأيضا المناطق الواقعة بمدينة المنصورة وتتبع الوحدة المحلية لمركز المنصورة.

وأكد المحافظ على سرعة تذليل كافة العقبات الإدارية القانونية مشيرا إلى دعمه الكامل لكافه الأجهزة العاملة فى قطاع النظافة سواء من حيث العمالة أو المعدات لتظل الدقهلية وعاصمتها المنصورة مدينه الجمال.