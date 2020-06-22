من أجل الانتخابات.. أحزاب تعيد تنظيمها وتتوسع بمقراتها في المحافظات

يستعد عدد من الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال تنظيم صفوفها بإعادة تقييم للهياكل التنظيمية لإحداث حالة من الحراك السياسي الداخلى، فضلاً عن توسعها في فتح مقرات جديدة لها في المحافظات.

وتنتظر الساحة السياسية ثلاث استحقاقات دستورية أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في إبريل العام الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية، والتي لم يُعرف بعد موعدها.

ويقول المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن حزبه يكثف تواجده في الشارع خلال الفترة المقبلة، ويعمل على زيادة عدد مقراته في المحافظات، وافتتح مؤخراً مقر جديد بالبحيرة، في إطار خطة الاستعداد للانتخابات البرلمانية.

ويضيف أبوشقة لـ"الوطن"، أن الحزب يمتلك أكثر من 200 مقر في كل المحافظات، بها لجان للشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والمواطنة تضم في عضويتها كوادر مؤهلة تستطيع خوض الانتخابات في أي وقت.

ويوضح أن الحزب لديه خطط يقوم بتنفيذها على مستوى الجمهورية في إطار الاستمرار في سياسة الحزب بالوجود في الشارع، ونعمل حالياً على تنظيم الصف الوفدي لخوض الانتخابات والتواجد بقوة على الساحة السياسية.

ويشير أبوشقة إلى أنه وجه لجان الحزب في المحافظات بتكثيف التواجد في الشارع خاصة في القرى والنجوع والتفاعل مع مشاكل ومطالب المواطنين والعمل على حلها من خلال التعاون مع المسؤولين التنفيذيين.

ومن جانبه، يقول رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب قام بإعادة هيكلة تنظيمية سواء على مستوى الأمانة المركزية أو أمانات المحافظات بهدف تنظيم الصفوف الداخلية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية.

ويوضح السيد لـ"الوطن"، أن حزبه يعتمد في اختيارات قياداته على عنصر الكفاءة والقدرة على العمل السياسي بهدف تنشيطه في الشارع والعمل على حل مشاكل المواطنين.

ويرى أن الهيكلة التنظيمة تحدث تجانس بين جميع أمانات الحزب في العمل من خلال كوادر قادرة على تنفيذ الأنشطة الحزبية بهدف خدمة المواطنين، ومتابعة تنفيذ القضايا المهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي السياق، يقول أحمد العزازى، أمين حزب الحرية المصرى، إن الحزب افتتح خلال الفترة الماضية عدد من المقرات الجديدة في إطار خطة انتشار على نطاق الجمهورية، فضلاً على استكمال تشكيل أمانات المراكز المختلفة بالمحافظات.

ويضيف العزازي لـ"الوطن"، أن الحزب يسعى حالياً في التوسع فى مقرات الحزب وإعداد وتأهيل الكوادر السياسية والتواصل مع المواطنين استعدادا للانتخابات المقبلة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية.

ويشير إلى أن الحزب يسعى للانتهاء في أسرع وقت من تشكيل أماناته والعمل على زيادة العضويات من خلال ضم كوادر سياسية جديدة، استعداداً للمشاركة بكل قوة في الاستحقاقات الانتخابية.

وبدوره، يقول الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يقوم في الفترة الراهنة بإعادة هيكلة تنظيمية على مستوى جميع أماناته في المحافظات بهدف وجود كوادر وقيادات تستطيع تنفيذ خطط ورؤى الحزب بالشكل المطلوب.

ويضيف صميدة لـ"الوطن"، أن الهيكلة التنظيمية جاءت وفق خطة تقييم لجميع الهياكل التنظيمية بالأمانة المركزية وأمانات المحافظات بهدف إحداث حراك سياسي واسع داخل الحزب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويشير إلى أن الحزب يستهدف ضم عناصر وكوادر وقيادات سياسية لضخ دماء جديدة داخل الحزب لتنشيطه خلال الفترة المقبلة ليتواجد في الشارع والساحة السياسية بقوة ويستطيع المنافسة في الانتخابات المقبلة.