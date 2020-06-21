سلبية تحليل كورونا لطالب اشتبه في إصابته بلجنة زفتى بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، سلبية نتيجة تحليل طالب بالثانوية العامة اشتبه في إصابته بفيروس كورونا، خلال امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة سنباط مركز زفتى.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن "الطالب خالد عبد المقصود أصيب بنزلة برد شديد وارتفاع بدرجة الحرارة، وقد أجريت له التحاليل اللازمة والأشعة، وتبين للأطباء بمستشفى حميات زفتى عدم إصابته بالفيروس، وعاد إلى المنزل".

وأدى 34 ألفا و 780 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الغربية، اليوم، امتحان اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة.

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.