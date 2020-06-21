صالح يدعو المجتمع الدولي والبعثة الأممية لتفعيل العمل بمخرجات برلين

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن ترحيبه بما ورد في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا.

وقال صالح، في بيان أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية، اليوم، إن كلمة السيسي جاءت استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب، والتصدي للغزو الأجنبي، مثمنا وقفته الجادة وجهوده لوقف إطلاق النار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقـف القتال وحقن الدماء والوقـوف صفا واحدا لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياسي يُفضي إلى حلول مرضية.

ودعا صالح - خلال البيان - المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والاستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهرة.

وأضاف صالح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت بصدقها وشجاعتها لتعيد تاريخ طويل من الأخوة والنضال بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن الامتداد الاجتماعي الليبي في مصر والمواقف الأخوية الثابتة عبر الزمن أكدت أن ليبيا ومصر شعب واحد في بلدين.