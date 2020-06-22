حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الحمل بحبه لأصدقائه وإخلاصه لهم، ومساعدتهم وتقديم يد العون دوما في مختلف أمورهم الحياتية وخاصة المشكلات.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم يقترن عطارد والقمر في وضع معاكس وعليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك اليوم بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.