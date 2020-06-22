حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور إنه نادرا ما يصاب باليأس نتيجة لما يتحلى به من صبر تجاه العديد من الأمور، وكيفية معالجته للأمور بطرق عديدة ومختلفة فدائما ما لديه بدائل.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يقترن عطارد مع القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن توطد علاقتك بالآخرين وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك تألقا وفتنة وتعتني جيدا بمن تحب.

و ن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.