متعافية من كورونا تروي تفاصيل إصابة أفراد أسرتها بالفيروس

روت دينا الصايغ أحد المتعافين من فيروس كورونا، وهي و5 أفراد من أسرتها، أنهم كانوا يلتزمون بشكل كبير بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولم نتوقع أن يصاب أحد منا بالفيروس ولكن يشاء القدر أن يأتي لزيارتنا شخص واحد وكنا لا نعلم أن طبيعة عمله تجعله يخالط الكثيرين.

وأضافت الصايغ، خلال مداخلة عبر زووم، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، أن بداية انتشار المرض في العائلة جاءت من شقيقتها التي تعاملت بشكل مباشر مع الشخص ثم نقلت العدوى لباقي أفراد الأسرة، والأعراض كانت عبارة عن كحة، ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق تنفس لكن كل هذه الأعراض لم تأتِ بشكلها القوي وكانت بسيطة.

وتابعت، أن الأعراض اختلفت من شخص لآخر بين أفراد الأسرة وأن شقيقتها ووالدها كان لديهم الأعراض بشكل يزيد عن باقي الأسرة بحكم كبر والدها في السن وشقيقتها وعدم تناولها الطعام بشكل جيد أو ممارسة الرياضة، وتم عزل كافة أفراد الأسرة وكنت مع والدتي الذين نقدم الرعاية للباقي لظهور الأعراض بشكل بسيط لدينا.

واستكملت، أنها في البداية اتصلت بالدعم النفسي الخاص بوزارة الصحة لأنني كنت منهارة وساعدوني بشكل كبير وأخذوا بياناتي وتواصلوا معي قرابة الساعة وأداء تمارين تشبه اليوجا بالإضافة للكلام والدعم النفسي وفرق معي بشكل كبير وأنصح الجميع بالتوجه لهم.