مجلس أمناء تعليم بنها: الحكومة وضعت خطة متكاملة لامتحانات الثانوية
كتب:
حسن صالح
10:35 م | الأحد 21 يونيو 2020
أكد حلمي عبدالشافي عضو مجلس أمناء إدارة بنها التعليمية أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة وسائل التطهير والتعقيم اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وسيتم الكشف على جميع الطلاب وذلك قبل دخوله اللجنة وأعطائه كمامة ومطهرات وغلاف بلاستيك للحذاء، ويجب على الجميع الإحساس بالمسئولية وتخفيف حالات التواجد أمام اللجان والالتزام بتعليمات الدوله واجهزتها التنفيذية.
وأضاف عبدالشافي، أن امتحان مادة اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي شكاوى تم رصدها حتى الآن متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والالتزام بالاجراءات الاحترازية والنصائح الطبية والحفاظ على سلامتهم جميعاً.