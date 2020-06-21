مجلس أمناء تعليم بنها: الحكومة وضعت خطة متكاملة لامتحانات الثانوية

أكد حلمي عبدالشافي عضو مجلس أمناء إدارة بنها التعليمية أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة وسائل التطهير والتعقيم اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وسيتم الكشف على جميع الطلاب وذلك قبل دخوله اللجنة وأعطائه كمامة ومطهرات وغلاف بلاستيك للحذاء، ويجب على الجميع الإحساس بالمسئولية وتخفيف حالات التواجد أمام اللجان والالتزام بتعليمات الدوله واجهزتها التنفيذية.

وأضاف عبدالشافي، أن امتحان مادة اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي شكاوى تم رصدها حتى الآن متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والالتزام بالاجراءات الاحترازية والنصائح الطبية والحفاظ على سلامتهم جميعاً.