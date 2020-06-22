صحفي لعبد الحليم حافظ: أنت من صنع شائعة الزواج بسعاد حسني وأحببتها

غضب وثار عبدالحليم حافظ فى وجه كل من يعيش فى منزله فى منتصف شهر يونيو من عام 1962 عقب عودته من رحلته الأوروبية بسبب نشر كافة الصحف والمجلات أخبارا عن زواجه من الفنانة سعاد حسني.

كشف حليم فى حوار له بمجلة الكواكب فى التاسع عشر من شهر يونيو لعام 1962، عن غضبه الشديد من انتشار أخبار عن زواجه من الفنانة سعاد حسني.

ودار فى تلك المقابلة مشادة عنيفة بين حليم وصحفي مجلة الكواكب الذى أدار الحوار بعد ان عاد من رحلة مع سعاد حسني زارو فيها مدن مدريد وسويسرا وروما.

كان الحوار كالتالي

صحفي الكواكب: انت من نشرت واشعت زواجك من سعاد حسني بسفرياتك المتعددة معها وخاصة الاخيرة للمغرب ودول اوروبا

حليم:" انا عرضت عليها تسافر معي، وقالت لي انها تريد زيارة تلك الدول".

صحفي الكواكب :" هل تريد ان تجعلني اصدق ان سعاد حسني معها مال كافى ان تسافر كل تلك الدول وتقيم فى الفنادق الفخمة وتشتري الهدايا دون ان تدفع لها

حليم: وفيها ايه ان ادفع لها

صحفي الكواكب: انت الذى خلقت الشائعة بنفسك بسفركم المعتاد سويا

حليم: وهو سفرنا لازم يكون زواج

صحفي الكواكب: يكون زواج مادام زرتم سويا محلات الموبيليا هناك

حليم: انا هعمل بيان نفي

صحفي الكواكب: نفي النفي اثبات

حليم: طب انا عاوز أفهم جمهوري بأنني لم اتزوج، ورأي فى الزواج معروف من زمان