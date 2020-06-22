تعافي 344 مصابا بكورونا في سوهاج ونتائج سلبية لـ18 حالة بالأقصر

تواصل خروج المتعافين من مستشفيات العزل إثر تحول نتائج تحاليل المسحات من إيجابية إلى سلبية، تزامناً مع تسجيل إصابات جديدة بالفيروس وتراجع معدلاتها فى مدن القليوبية، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية من قبل مديريات الصحة للحد من انتشار الفيروس. وأعلن الدكتور محمد الرملى، مدير مستشفى حميات الأقصر، تحول نتائج 18 مريضاً بالفيروس من إيجابية إلى سلبية، وهم 3 حالات من مرضى العزل بالقسم الداخلى بالمستشفى، و15 حالة من مرضى العزل المنزلى.

وفى بنى سويف، أكدت مديرية الصحة تعافى ١٣ حالة جديدة، وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزى، وفى الشرقية قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن ٧١ حالة شفاء خرجت من العزل بعد تعافيها، بينهم طفل ٣ سنوات، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى ١٢٦٣ حالة بالمحافظة حتى الآن، وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفى سوهاج، ارتفعت أعداد المتعافين إلى 344 حالة ما بين حالات العزل المنزلى والمستشفيات، وفقاً لمديرية الصحة التى أصدرت خرائط توضيحية للمناطق التى تتركز فيها الإصابات، وتصدرت مدينتا سوهاج وأخميم معدلات إصابة، فيما استقبل مستشفى سوهاج التعليمى 9 حالات، أمس الأول، بينهم سيدة تبلغ من العمر 90 عاماً بقسم العزل بالمستشفى، وجرى حجز المصابين لتلقى العلاج والمتابعة طبقاً لبروتوكولات العلاج لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية.