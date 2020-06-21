مستشار الأمن الوطني البحريني يشيد بعمق العلاقات التاريخية مع مصر

نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة البحرين على حسابه الشخصي بتطبيق "الانستجرام"، صورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كتب تعليقا على الصورة "تحيا مصر"، في إشارة منه إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين، ومصر على مر التاريخ.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات أخوية وطيدة مع مصر، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون المشترك بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين بما تصب في صالح البلدين وتعزز علاقاتهما الوثيقة معربا عن اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية المصرية في شتى المجالات.