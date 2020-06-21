الحكومة تتقدم بقانون للتخفيف على المواطنين الذين لم يسددوا ضرائبهم

أحالت الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لمنح حوافز للمواطنين والجهات الحكومية لسداد الديون الضريبية، مقابل الاعفاء من فوائد التأخير في حالة السداد الفوري.

ومنح مشروع القانون حوافز مقابل سداد المتأخرات الضريبية، وذلك بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية اذا تم سداد أصل دين الضريبة كاملا، قبل العمل بهذا التشريع، فيمت سيتم التجاوز عن 90 % من الضريبة الأضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ،واذا تم السداد خلال 60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز، عن 70 % من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية يتم تخفيض نسبة التجاوز الى 50 % من ذلك المقابل أو الضريبة.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافي.

وأوضح التشريع، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن هذه الحوافز تتطبق على الجزاءات المالية سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع ، وأيا كان سند استحقاقها.