شوقي: الاستناد إلى الشكاوى المنشورة عبر مواقع التواصل منتهى الخطورة

انتقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإعلامية إيمان الحصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، بسبب عرض بعض السلبيات والشكاوى مما حدث في امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي: "عملتي مقدمة سلبية جدا ومنتظرة منى أقول حاجة إيجابية"، مضيفًا: "أنا بختلف مع حضرتك لو هنتعامل مع موضوع بالحجم ده يبقى الكلام بطريقة علمية"، محذرًا من الاستناد على الشكاوى المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي: "الاستناد للسوشيال ميديا منتهى الخطورة مش عارفين مين بيكتب".

وردت عليه الحصري أنه تم تصوير بعض الشكاوى من اللجان ليرد شوقي: "إحنا مانعين التصوير في اللجان"، لتؤكد له الحصري أن التصوير من خارج اللجان وليس داخلها.

وشدد شوقي على أنه لا يصح تصدير المشكلات وتصدير صورة غير حقيقية عن الواقع، متسائلًا عن صاحب المصلحة في نشر هذه المشكلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد شوقي مقاطعات وتعليقات إيمان الحصري متسائلًا: "جايباني أتكلم ولا تتكلمي؟.. أنا الضيف"، واتهم البرنامج بأنه يختار أماكن معينة للتصوير: "أديكوا أنا عناوين تصوروا فيها" وتابع محتدًا: "عايزة تكملي أكمل مش عايزة نقفل"، مختتمًا: "فاض بينا الكيل لأن كده الكلام كله غلط لأن فيه 2216 لجنة رئيسية 56600 لجنة فرعية".

من جهتها أكدت الإعلامية إيمان الحصري أنها اعتادت على الحوار مع الدكتور طارق شوقي، مشددة على أنها اعتادت على سعة صدره وأنها تعذره بسبب الضغوط التي يواجهها.