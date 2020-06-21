التحقيق في واقعة شغب طلاب بكفر الشيخ أثناء محاولتهم الغش

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، فتح تحقيق في واقعة قيام عدد من الطلاب بأعمال شغب بمدرسة التجارة بنين وتحطيم زجاج المدرسة لعدم قدرتهم على الغش مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأضاف المحافظ أنه تقرر إلغاء امتحان 4 طلاب واستبعاد رئيس لجنة ومراقب دور عن العمل .

وكان 18 ألف و584 طالب وطالبة بكفر الشيخ أدوا امتحانات الثانوية العامة اليوم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وفرض كردونات بمحيط 84 لجنة ، لمنع اقتراب أولياء الأمور منها. فيما تغيب عن أداء الامتحان 190 طالب وطالبة.