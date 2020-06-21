شوقي: عدد المشتبه بإصابتهم بكورونا 6 أشخاص باليوم الأول للثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن كل الحالات الطبية التي تم تسجيلها اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة 20 حالة بأنواعها من 667 ألف طالب وأكثر من 100 ألف معلم وملاحظ.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم استبعاد 3 ملاحظين من مدرسة المنيرة بالسيدة زينب للمخالطة، بالإضافة لـ2 طلاب ارتفعت درجة حرارتهم ومراقب أول بسبب درجات الحرارة، وبالتالي أصبح عدد من تم استبعادهم للإصابة بالكورونا 6 أشخاص فقط.

وشرح شوقي أنه تم استبعاد المراقبين والملاحظين فورا، والطلاب تم عرضهم على طبيب اللجة واستكملوا الامتحان وتم نقلهم للمستشفى بالإسعاف للتحديد إذا ماكان ارتفاع درجة الحرارة سببه كورونا أو سبب آخر وهما طالبين.

واستكمل شوقي أن عدد الطلاب المعتذرين عن أداء الامتحان لم يصلوا لـ1%، ولا يوجد عجز في المراقبين أ ملاحظين وهناك 25% فائض وإحتياطي عن المطلوب.