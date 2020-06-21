القصة الكاملة لإغلاق صيدلية ادعى صاحبها توصله لعلاج كورونا بـ"الأعشاب"

جدل واسع أثير عقب إعلان صيدلي توصله لعقار قادر على علاج حالات فيروس كورونا المستجد عن طريق "الأعشاب"، حسب مزاعمه.

وقال الصيدلي حاتم جمعة في تصريحاته أمس لـ"الوطن"، إن العلاج يؤتي بنتائج إيجابية سريعة، ويشفي المصاب من المرض في غضون أربعة أيام، وأنه نجح في علاج أكثر من 150 مصابا بالفيروس، عدا شخص واحد، لم يلتزم بالتعليمات التي أعطاها له.

وأكمل: "طرقت باب مديرية الصحة في محافظتي المنوفية والغربية لمساعدتي في إيصال علاجي إلى وزارة الصحة، لإجراء التجارب المطلوبة واعتماد الخلطة العشبية علاجا رسميا لفيروس كورونا".

وبعدما كشف الصيدلي عن عقاره، شن مسؤولو التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة على صيدلية الدكتور حاتم جمعة، حيث قامت اللجنة بتحريز عدد من المواد العشبية والعسل داخل صيدلية "جمعة" وقامت بتحرير محضر ضده بالواقعة في قسم شرطة مركز تلا.

وطلبت اللجنة من "جمعة" التوقيع على إقرار أن المواد العشبية التي تم ضبطها داخل الصيدلية هي التي يستخدمها لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، فقام بالتوقيع على الإقرار، فيما تنتظر إدارة التفتيش الصيدلي قرار النيابة العامة فيما يخص علاج فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، قال الدكتور عبدالباري العجيزي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، إنه تم اغلاق صيدلية الصيدلي الذي زعم توصله لعلاج فيروس كورونا.

وقال العجيزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه ضبط أعشابا مجهولة المصدر داخل الصيدلية "2 كرتونة" تزن حوالي 60 كيلو وتم تحريزها وتحرير محضر ضد الصيدلية.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر ضد الصيدلية وتم تشميع الصيدلية، ووقع الصيدلي على المحضر، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي شكاوى ممن اشتروا هذا الوصفات، لافتًا إلى أن سعرها وصل لـ500 جنيه وكان يبيعها في كيس للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحريز هذه الوصفات للكشف عنها ومعرفة حقيقتها عبر معامل وزارة الصحة.