شوقي عن الصورة المتداولة لطلاب يغشون جماعيا: متاخدة من 4 جهات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يحصل على تقارير عن امتحانات الثانوية العامة من المسئولين والأجهزة المختصة.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك بعض الجبهات التي تهاجم الامتحانات، ووصف إياها بـ"بتعمل دوشة.. وتلك الجبهات هي نفسها التي كانت تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة.

واستنكر شوقي عدم ذكر الإعلام للإنجاز الكبير الذي حدث مشيرًا إلى أن الوزارة لديها غرف عمليات لمتابعة الامتحانات معتبرًا أن ما يحدث هو نوع من أنواع البلبلة: "تقارير المحافظين والمتابعة بتقول المدارس ماشية زي الساعة السويسري" مستنكرًا التضليل الذي يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي: "مشكلتنا مع تشويه الصورة والصراخ المستمر محتاجين نسمع مرة واحدة" مشيرًا أنه تلقى 100 رسالة لنفس المشكلة بنفس النص معتبرًا أن ذلك تشويش متعمد واستنزاف للوزارة مشددًا على أن الوزارة تحقق في أي شكوى تصل لها وتعمل على حلها.

وعلق شوقي على الصورة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الطلاب وهو يغشون بشكل جماعي، مشيرًا إلى أنها صورة واحدة وتم تصويرها من 4 جهات، متسائلًا عن الطلاب الذين يغشون ويصورن أنفسهم أثناء الغش.