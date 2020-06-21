مصاب بكورونا يكسر العزل الإجباري بمستشفى رشيد العام ويهدد الأطباء

واقعة مؤسفة شهدتها مستشفى رشيد العام، بالبحيرة، بعدما أقدم أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، على كسر العزل الإجباري داخل المستشفى، ونزل إلى فناء المستشفى مهددًا الأطقم الطبية بنشر الفيروس، وهو ما احتواه الأطباء بالمستشفى.

وأصدرت مستشفى رشيد العام، برئاسة الدكتور أحمد الجميل، مدير المستشفى، بيانًا بشأن محاولة بعض مرضى فيروس كورونا الاعتداء على الأطقم الطبية والهروب.

وجاء في البيان: "تُقدر المستشفى لمرضى الفيروس حالتهم النفسية، وتتعامل معهم بكل الود والاحتواء على الرغم من تطاول أكثر من مريض على الطاقم الطبي، وتهديدهم بتعمد إصابتهم كما حدث من أكثر من مريض داخل العناية، وبعضهم نزل إلى فناء المستشفى كاسرًا العزل الإجباري ليبصق ويهدد بعدوى الجميع، إلا أنه تم احتواء الموقف مراعاة للحالة النفسية للمرضى شفاهم الله".

يذكر أن مستشفيات العزل والإحالة بالبحيرة سجلت اليوم، خروج وتعافي 100 حالة من مصابي كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين حتى الآن 873 حالة.