الإنجيلية تعلن دعم قرارات الدولة لحماية حدودها والدفاع عن الأمن القومي

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، دعمها الكامل لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية الوطنية، والتي من شأنِها حماية حدودِها والدفاع عن أمنِها القوميّ.

وقالت الطائفة في بيان لها، إن بلادنا الغالية تَمر ببعض التحديات التي تهدد الدولة المصرية، وتواجه سيادتَها، مشيرة إلى إنَّ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸـﻪ ﺑﻼدﻧﺎ العظيمة ﻣﻦ اﺳـﺘﻘﺮارٍ هو من ثمارِ العملِ المخلصِ والتخطيطِ، واﻹرادةِ اﻟﻘﻮﻳﺔ من اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻗﻴﺎدة وﺷـﻌﺒﺎ، بجانب صلابة وشجاعة القواتِ المسلحة المصرية الباسلة، والتي تمتد جذور انتصاراتِها إلى عمقِ التاريخ.

واختتم البيان بإعلان الصلاة إلى الله أن يحميَ مصر من كلِّ الشرور في دفاعِها عن الحقوقِ التاريخيةِ للشعبِ المصريّ، وفي مواجهةِ من يهدِّدُ سيادةَ ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة.