عبدالله فوجئ بتحفيز أهله له بالأغاني: الموقف حمسني وخلاني تريند

قال عبدالله هاني، طالب بمدرسة كرداسة، إنه فوجئ بتشجيع أهله له أثناء ذهابه إلى أداء امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد، بالأغاني، معرباً عن سعادته تجاه هذا الموقف الإيجابي الذي حمسه.

وتابع:" وكمان أنا بقيت تريند ومصر كلها شافتني".

وأضاف هاني خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من ضمن المشاهد السلبية التي رصدها في أول أيام الأمتحانات، هو تجمع أولياء الأمور أمام المدارس، مشيراً إلى أن ذلك أمر خاطئ تماماً ويجب أن لا يتكرر.

وفوجئ الطالب، أثناء ذهابه إلى لجنته لأداء امتحان اللغة العربية في الشهادة الثانوية، بتشجيع أسرته لهم عن طريق الأغاني، من أجل تحفيزه ورفع روحه المعنوية، وإزالة التوتر والقلق الذي انتباه قبل الدخول إلى اللجنة.