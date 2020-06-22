قبل عرضه.. البرومو الرسمي لمسلسل "شديد الخطورة" لأحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لمسلسل "شديد الخطورة"، مُعلناً عن طرحه قريباً، وسوف يتم عرضه عبر منصة واتش إت.

وأعلنت منصة "WATCH iT"، عن عرض مسلسل "شديد الخطورة"، 1 يوليو المقبل، كأول عمل من إنتاجات المنصة الأصلية عبر WِATCH iT ORIGINAL.

تدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.

المسلسل يدور في دراما التشويق والحركة في سلسلة حلقات من بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية. العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.