منها الأذان الثاني للجمعة.. تعرف على البدع الحسنة في الإسلام

نشرت دار الإفتاء المصرية، تقريرا عبر موقعها الرسمي تحدثت فيه عن البدع في الإسلام وهل كل البدع ضلالات ومفهوم البدعة الحسنة.

وقالت الدار، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث له: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه، ومفهوم هذا الكلام النبوي البليغ أن من أحدث فيه ما هو منه فهو مقبول؛ تماما كما فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه في الأذان الثاني يوم الجمعة.

وكما ورد في الحديث الوارد في السؤال، وهذا هو فهم الأئمة والمذاهب الفقهية المتبوعة، ولو لم نقل بذلك لضاقت على الناس معايشهم ولأصبح واجبا عليهم ترك كثير من أمور حياتهم ومعيشتهم.والعلماء يقسمون البدعة إلى أقسام:

فمنها المباحة، ومنها المستحبة، ومنها المحرمة، ومنها المكروهة

ومنها الواجبة؛ أي إنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة.

وقد شذ في هذه المسألة بعض العلماء فزعموا أنه ما من بدعة إلا وهي سيئة؛ مخالفين بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم

وهذا هو الذي استقر عليه العلماء وجرى عليه المسلمون سلفا وخلفا من غير نكير معتبر.وعليه: فإن المقصود بأن كل بدعة تؤدي إلى التهلكة هو البدعة السيئة التي تخالف المنهج الإسلامي الصحيح أو أصلا من أصول الدين.