كيكار يوضح تفاصيل أغينة "نقف الآن متحدين" لدعم الأطقم الطبية

قال أحمد كيكار ملحن وموزع أغينة "نقف الآن متحدين" في منتدى شباب العالم لدعم الأطقم الطبية، إننا نحتاج لتقديم رسائل للمواطنين وليس مجرد أغنية، لافتاً إلى أنه كان يهدف بتوصيل رسالة للعالم كله وكان الاتجاه عدم غنائها لأنفسنا فقط وهي فرصة لن تتكرر مرة أخرى وجيدة لتوحيد الكلام بين الشعوب وتقديم التحية لكل من ضحي بروحه من أجلنا.

وأضاف كيكار، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه تم عرض الكثير من الأفكار خلال منتدي شباب العالم والعلاقات بينهم وبين شباب المؤتمر الرئاسي جيدة اقترح الفكرة وتوصيل رسالة للعالم كله بدعم الأطقم الطبية.

وتابع، أننا انطلقنا من فكرة كشعوب يجب أن نتحد ونقف بجانب بعضنا البعض ونعطي التحية لمن يعطونا الحياة كشعوب، وننهي الأغنية "مين فيكم بيحييها هيحيي الناس".