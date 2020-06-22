"الصحة": لم نتخطَ ذروة كورونا حتى الآن.. والإصابات والوفيات مرتفعة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إنها دائما ما تقرأ بيان وزارة الصحة والسكان حول أعداد إصابات ووفيات كورونا يوميًا بنوع من أنواع التحفظ، فأعداد الإصابات والوفيات مرتفعة نسبيًا وهذا يتطلب التزام أكبر من المواطنين، ولكن عند مقارنة الأعداد في مصر بدول العالم الخارجي سنجد أن الأعداد في مصر في طور النسبة المقبولة.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "سي بي سي"، أن مصر لم تتخطَ بعد مرحلة ذروه الفيروس، ويجب على المواطنين ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مناشدة المواطنين بمن يشعر بأعراض شديدة عليه التوجه إلى المستشفيات وعدم الاكتفاء بالعلاج منزليًا من أجل تقليل نسب الوفيات.

من ناحية أخرى، وجهت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، رسالة لأولياء الأمور بسبب التزاحم أمام اللجان انتظارًا لأبنائهم الذين يؤدون الامتحانات في الثانوية العامة: "وجودكم ملهوش أي فائدة، ولادكم طول فترة الامتحان قاعدين لوحدهم فوق، هو عارف معاده هيدخل امتى، وهو أكيد عارف ميعاد خروجه".