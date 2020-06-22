"الصحة": العزل المنزلي يرفع مناعة مصابي كورونا

قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إنّ دور وزارة الصحة مستمرا في مكافحة فيروس كورونا، وبالنسبة للرعاية الأساسية يتم خلالها توزيع العقاقير على حالات العزل المنزلي سواء بسيطة أو متوسطة.

وأضافت سرور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ العزل المنزلي أثبت كفاءته مع العديد من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا، مع اتباع الإجراءات التي وضعتها الوزارة، موضحة أنّ الإجراءات تتمثل في مكوث المريض في غرفة جيدة التهوية وتصلها الشمس، والابتعاد عن المراوح والتكييفات، وتناول الخضراوات والفاكهة والعسل الأبيض وحبة البركة: "كل ما هو طازة من خضار وفاكهة بيفيد، وأهم حاجة شرب الميّة مش أقل من 3 لتر مياه في اليوم".

وأكدت أنّ بقاء مصابي كورونا في المنزل يقوي مناعتهم ويحسن حالتهم النفسية وسط أفراد أسرهم: "كلنا بنكون محتاجين حد يقولنا سلامتك، والبيت بيدينا رفع للروح المعنوية"، مشيرة إلى أنّ المواطنين المعزولين منزليا يتم تسجيلهم عبر أجهزة الوزارة ومتابعتهم من خلال الوحدات الصحية المنتشرة حول الجمهورية، ويتم توزيع العقاقير عليهم: "كمان بنديهم أرقام تليفونات فرق الطوارئ عشان لو حسوا بأي حاجة يتصلوا ويتواصلوا معانا".