نقل النواب: معظم فلاتر المياه في الأسواق غير مطابقة للمواصفات

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنّ غالبية فلاتر المياه الموجودة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات، وتتسبب في الإصابة ببعض الأمراض، وقد تتحول إلى قنبلة ومعامل لإنتاج الملايين من البكيتريا التي تعبر لأكواب المياه وتهاجم أجسادنا ومناعتنا، وقد تحجز المعادن والأملاح التي يحتاجها الإنسان لتقوية مناعته، ويحتاجها الأطفال لبناء أجسامهم.

وأوضح زين الدين أنّ البكتيريا المتراكمة في الفلاتر تؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مطالبا بأن تخضع الشركات التي تبيع الفلاتر للرقابة، فليس معنى إزالة الشوائب من الفلاتر أنّها مفيدة وصحية، لكن يجب تنظيفها من فترة إلى أخرى.

وأضاف أنّه في خلال 3 أيام فقط من التشغيل تتحول الفلاتر لمزرعة بكتيريا، موضحا أنّ هذه الفلاتر لا تستخدم في أمريكا أو الدول الأوروبية أو حتى الدول العربية.

وطالب بتطبيق المواصفات الدولية المعتمدة على الشركات التي تستورد الفلاتر، ويمنع دخول أي أنواع غير مطابقة للمواصفات، من خلال هيئة تقوم بهذا، ووضع وسائل رقابية من خلال وزارة الصحة، للتأكد من صحتها، مؤكدا ضرورة أن تنجح الفلاتر في تقديم مياه متزنة الأملاح التي يحتاجها الجسم تماما دون أن ينقص أو يزيد منها.