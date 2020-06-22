بعد إعادة فتح السينما في بعض البلاد.. little woman يحقق أرباحا عالية

تخطى فيلم little woman حاجز 100 مليون دولار بشباك التذاكر الدولي، بعد إعادة فتح المزيد من دور العرض مرة أخرى ببعض الدول، وذلك منذ فترة إغلاق طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب موقع Variety.

وبعد افتتاح السينما في اليابان نهاية الأسبوع الماضي، أضاف الفيلم 300 ألف دولار في نهاية هذا الأسبوع.

وlittle woman، من إخراج جريتا جيروينج، وتشارك إيما واتسون بطولة الفيلم، وحقق تقييمًا عاليًا على موقع السينما "IMDB"، وصل إلى 7.9 من 10، وتكلفة إنتاجه بحسب الموقع 40 مليون دولار.

وترشح little woman لـ6 جوائز أوسكار في الدورة الأخيرة رقم 92، وحصد جائزة أفضل تصميم أزياء.

وترشح الفيلم أيضا لجائزتي جولدن جلوب، و5 جوائز بافتا حصد منها جائزة أفضل تصميم أزياء.

ومخرجة الفيلم جريتا جيروينج ترشحت لجائزة أوسكار 3 مرات، مرة عن إخراج little woman، وقبلها ترشحت في فئتي أفضل سيناريو أصلي وأفضل إخراج عن فيلم Lady Bird.

ويضم little woman مجموعة من النجمات، بينهن سيرشا رونان، 26 عاما، التي فرضت نفسها بقوة في السنوات السابقة، ورغم صغر سنها إلا أنّها ترشحت لـ4 جوائز أوسكار، ومثلها جولدن جلوب.

ويضم الفيلم النجمة إيما ستون صاحبة الشعبية الكبيرة، والنجمة لوران درن، إضافة إلى فلورنس بوغ، والممثل تيموثي شالاميت.