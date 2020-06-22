إزالة تعديات على 24 ألف متر مربع مباني مخالفة بالإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة التل الكبير حملة إزالة مكبرة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي الإدارة الزراعية وهيئة الأوقاف.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات على مساحة 24 ألف متر مربع، وتضمنت إزالة أسوار ومنازل بدون ترخيص وتعدي على أملاك الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضي الدولة، ومواصلة حملات التصدي لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.