سقوط عصابة انتحل أفرادها صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين

ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، شكلوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على أصحاب المحلات التِجارية، والعاملين بها بمنطقة البساتين بالقاهرة.

ويدعي أفراد العصابة أنهم "رجال شرطة"، من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية من أصحاب المحلات التجارية نظير عدم تحرير محاضر غرامات ضدهم، بدعوى عدم إرتدائهم الكمامات الطبية.

وفور القبض عليهم أقروا بإرتكابهم 4 حوادث بذات الأسلوب، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتعرف المجنى عليهم على المتهمين واتهموهم بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بانتحال صفة رجال الشرطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.