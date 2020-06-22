الاتحاد الدولي للغزل والنسيج: ندعم مصر في موقفها من الأزمة الليبية

أيد الاتحاد الدولي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، برئاسة الأمين العام عبدالفتاح إبراهيم، موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، ودعمه للرسائل التي جاءت في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، على الحدود الليبية، السبت الماضي.

وأعلن "الإتحاد الدولي لغزل والنسيج"، في بيان له اليوم الإثنين، دعمه الكامل لجهود مصر الساعية لوقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة للمفاوضات السياسية، مشددا على أهمية وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي، والامتثال لحظر الأسلحة وتعهدات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد في وقت مبكر من العام الحالي.

وقال "إبراهيم"، إن "الاتحاد" الذي يمثل الملايين من عمال القطاع في أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية يشيد بالثوابت التي أعلنت عنها مصر برفض حكومة المليشيات الإرهابية، ورفض التدخل الخارجي في شئون ليبيا، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشرعية الممثلة في الجيش الوطني ومجلس النواب، للحفاظ على وحدة الشعب والأرض، والسعي نحو بناء المؤسسات الليبية.

وكشف عن رفض "الاتحاد" لممارسات حكومة الوفاق الليبية واستعانتها بتركيا لنشر الفوضى والإرهاب في ليبيا، ورفض كافة الحلول السلمية، وهو ما يهدد أمن ليبيا وإستقرارها، ويهدد أمن دول الجوار، مشيدًا بجاهزية الجيش المصري لمواجهة الميليشيات الإرهابية إذا تطلبت الضرورة ذلك.

ودعا الأمين العام للاتحاد الدولى للنسيج، أحرار العالم من العمال والنقابيين لإصدار بيانات إدانة وإستنكار للتدخل التركي في الشأن الليبي، ودعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة بهدف نشر الإرهاب والفوضى والسطو على ثروات البلاد، وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.