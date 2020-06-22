برلمانية: تجمع أولياء الأمور أمام المدارس يهدر جهود الدولة

انتقدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، مشاهد تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس وذهابهم مع أبنائهم لحضور امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن هذا يتسبب في زيادة فرص انتشار فيروس كورونا، وإهدار الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتعقيم وتطهير الطلاب.

وقالت النائبة البرلمانية، في بيان لها، إنه بات من الضروري وجود ثقافة التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، لذا على أولياء الأمور البقاء في منازلهم وعدم الذهاب مع الطلاب، مشيرة إلى أن التجمعات التي حدثت أمام المدارس في اليوم الأول من الامتحانات يستلزم التدخل سريع وإيجاد آلية لمنع هذه التجمعات وفضها بأي طريقة، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب.

وأشارت النائبة فايقة فهيم، إلى أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية حياة الطلاب.