إزالة 524 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم عن إزالة 3 حالات تعد بمركزي المنصورة والمطرية، ليرتفع إجمالي ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمراني منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي إلى 524 حالة.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إنه تم استعادة 19 فدانا و13 قيراطا و3 أسهم أرض زراعية 21736 متر مربع أرض أملاك دولة أو أرضي تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

وأكد أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو في شبر واحد من أرضي الدولة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبه شخصيا لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية، وأن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.