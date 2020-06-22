طبيب بالعزل: والدتي بكت لما عرفت بعملي ولن أنسى منظر أول حالة وفاة

"والدتي وزوجتي وأولادي كانوا مرعوبين علي خشية إصابتي بالفيروس، فبكت أمي كثيرا حينما علمت بذهابي للعمل بمستشفى العزل، وعمري ما هنسى منظر أول مريض بالفيروس أشاهده داخل العناية المركزة بالعزل قبل وفاته، وهو بيقول لنا جسمي بيتقطع، ورغم كده كملت وكسرت حاجز الخوف بيني وبين المرض"، بتلك الكلمات بدأ الدكتور محمد الشيخ مدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الأزهر في دمياط حديثه لـ "الوطن".

يحكي "الشيخ" عن البداية قائلا، "تلقيت اتصالا من رئيس القسم وعميد الكلية يوم 20 مايو الماضي، قالوا لي أنت منتدب للعمل في مستشفى التخصصي بمدينة نصر المخصصة لعزل حالات كورونا والتابعة لجامعة الأزهر، وبالفعل ذهبت للعمل هناك بداية من الأول من يونيو الجاري، للعمل على خدمة المرضى، فمنهم زملائنا المصابين بمستشفيات الزهراء والحسين والسيد جلال، سواء كانوا أطباء أو إداريين ليتم حجزهم بالأزهر التخصصي، وأول ما وصلنا من دمياط للقاهرة، بدأنا العمل فورا مع الحالات المحتجزة".

وعن أصعب المواقف التي لن ينساها "الشيخ"، خلال فترة عمله بالعزل، فيقول لـ "الوطن"، "المفترض نسبة تشبع الأكسجين لدى الإنسان الطبيعي 97.5% لو نزل لـ 80% يشعر الإنسان بدوخة ولو نزل لـ 60% يدخل في غيبوبة، وده من رحمة ربنا بنا عشان لما يتم تركيب أنابيب أو كانيولا، لا يشعر بالألم، أما مريض الكورونا فتحدث له حاجة غريبة ليس لها تفسير لوقتنا هذا، حيث تنخفض نسبة الأكسجين لـ45%، ورغم ذلك المريض فايق يتألم وكأن جسمه بيتقطع، وشاهدت ذلك مع حالة عناية مركزة نسبة الأكسجين لديها وصلت لـ 45%، وظل يردد أنا بموت بالبطيئ، أنا بموت والدنيا مظلمة في وشي محدش يركب لي جهاز التنفس الصناعي وظل يكررها عدة مرات، وتركنا زميلا لجواره لمتابعته وقمنا باستكمال المرور على الحالات، وفوجئنا بالزملاء ينادونا بعد ساعة، ألحقوا الحالة، ذهبنا فورا، وجدناه توقفت لديه عضلة القلب بصورة مفاجئة وتم عمل إنعاش قلبي "cbr"، ما يقرب من ساعة وماتت الحالة فعلا لكونها كانت متأخرة".

وعن تجربته يقول "تعلمت كسر حاجز الخوف بيني وبين المرض فليس صحيحا بمجرد رؤيتك لمريض كورونا هتتعدي منه، حيث كنا نرتدي ملابس وقائية صعبة للغاية لكي لا تنتقل لنا العدوى لدرجة العرق كان بيعتم النظارة التي كنا نرتديها لـ 6 ساعات وكنا لا نرى من خلالها، كما كسرت حاجز الخوف وعرفت إزاي المريض بيتعالج مع ضرورة علاج الحالة في بدايتها دون الانتظار لدخوله في مراحل الخطورة"، مضيفا "كلما بلغ المريض مبكرا كلما كانت فرصة علاجه أسهل دون الانتظار للدخول في مضاعفات".

وتابع "الشيخ" قائلا "بالطبع خشيت على الأسرة من انتقال العدوى لي وخاصة والدتي التي ظلت تبكي كثيرا، وزوجتي وأولادي حينما قلت لهم أنا مسافر للعمل بالعزل، ولكن حينما تفهموا الوضع ساندوني كثيرا، فمن الممكن علاج أي حد منهم هناك حال إصابته لذا تقبلوا الوضع بصدر رحب، سواء والدتي أو أشقائي، فلو كل واحد قال لا وخاف على نفسه لن يجد أحد شخصا يعالجه متابعا كنت أتواصل معهم عبر الاتصال الهاتفي أو الماسينجر أو مكالمات الفيديو أو الواتساب".

ووجه "الشيخ"، رسالته للمواطنين بعدم النزول سوى للضرورة القصوى وعدم الاختلاط بالأهل إلا في أضيق الحدود واستخدام الكمامة وعدم لمس الأشياء سوى للضرورة سواء السلم أو غيره، كما طالب الأطقم الطبية بالحفاظ على أنفسهم وعدم الاستهانة باللبس، متابعا "ألبسوا الأطقم الوقائية والتزموا بها لحمايتكم" مستطردا، "كان لدينا طبيب مصاب ومات أمامه 3 من زملائه كما أصيب والده وجاء إلينا ونفسيته كانت في الأرض وقمنا بعلاجه وعملنا على تحسين نفسيته حتى تعافى وخرج الحمد لله".