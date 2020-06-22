"الشبان المسلمين" بالمنصورة تمد مستشفيات التأمين الصحي بمستلزمات طبية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عن تبرع جمعية الشبان المسلمين بالمنصورة بمستلزمات طبية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على مستشفيات التأمين الصحي.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتوزيع المستلزمات الطبية على الفور للتأمين الصحي لتكون متاحة لعلاج المرضى، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة بالمواطنين في مختلف المناطق.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تميز الدقهلية وتؤكد دائما على عراقتها بأهلها.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المستلزمات تشمل 50 علبة جاونتي لاتكس، 50 علبة كمامة، 50 قطعة فيس شيلد، 150 علبة كمامات طبيب، 50 قطعة جاون عمليات.