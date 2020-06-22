كشفته الرائحة.. مواطن يحول فيلا لحظيرة مواشي بالإسكندرية

شنت إدارة شؤون البيئة بحي العجمي في الإسكندرية، حملة استهدفت إزالة أماكن تربية الماشية داخل الكتلة السكنية والمنازل بمنطقة "أبو تلات قبلي".

تلقى حي العجمي شكوى تفيد تحويل أحد المواطنين فيلا بمنطقة أبو تلات قبلي إلى حظيرة ومجزر لتربية وذبح وسلخ الماشية، ما يسبب أضرارا للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة صحة الشكوى، ووجود عدد من الماشية الحية وأجولة العلف داخل الفيلا، بالإضافة إلى انتشار الذباب والحشرات والرائحة الكريهة.

ووجه مسؤولي إدارة البيئة صاحب الفيلا بنقل المواشي خارج الكتلة السكنية وتنظيف المكان وتطهيره، وجارى إخطار مديرية الطب البيطري وإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.