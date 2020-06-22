التأمين الصحي: خصصنا 29 مستشفى لمكافحة كورونا

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ خدمات القطاع متاحه لجميع المواطنين دون تمييز بين أي منهم، حتى غير المنتفعين من خدمات القطاع.

وأضاف ضاحي، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّه وبالنسبة لتطعيمات الأطفال حديثي الولادة، فيتوجب على الوالدين التوجه لمكاتب الصحة والوحدات الصحية والتابعة لقطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية، موضحا أنّه جرى تحديد 29 مستشفى تابع للتأمين الصحي بمختلف المحافظات لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أنّ المعلومات الأساسية للمنتفعين بالتأمين الصحي جرى إرسالها لمركز نظم ومعلومات الوزارة، وتم الرد من قبل المركز على أسماء غير المؤمن عليهم، كما يوجد تنسيق عالي المستوى بين هيئات الوزارة ومركز النظم والمعلومات: "كل بيانات المنتفعين التأمين موجودة في الوزارة، وغير المنتفعين أيضا، وفيه نظام واحد للكشف الطبي في الوحدات والمستشفيات والمراكز الصحية".

ولفت إلى أنّه بالنسبة للمنتفعين من التأمين الصحي، فعليهم اصطحاب البطاقة العلاجية والرقم التأميني، وفي الظروف الطارئة، يتم التوجه لأي مستشفي، ويتم الكشف عليه في المنظومة واستبيان مدى التأمين عليه من عدمه.