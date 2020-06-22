محافظ سوهاج يلزم جميع الجهات بتخصيص أماكن لذوي الإعاقة

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2020، بإلزام جميع الجهات بالمحافظة بتطبيق كود الإتاحة المكانية للأشخاص ذوي الإعاقة في الشوارع والحدائق والمنشآت الحكومية.

وقال "الفقي"، إن الدولة تولي رعايتها الكاملة لذوي الإعاقة، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلان عام 2018 عام ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج نجحت خلال السنوات الأخيرة فى أن تكون صديقة لذوي الإعاقة من خلال تطبيق كود الإتاحة لهم بالمباني والمصالح الحكومية، وإنشاء القومسيون الطبى الخاص بذوي الإعاقة، والذي يخدم أكثر من 3 مليون معاق على مستوى محافظات الصعيد.

ويتطلب الكود الهندسي لذوي الإعاقة عدة بنود منها "إنشاء الأرصفة بما لا يقل عرضها عن متر ممتد بدون موانع، ومرصوف بمواد خشنة منعا للانزلاق مع عمل منحدر في بداية الرصيف ونهايته، وفي مدخل الأماكن العامة، والحدائق، والتزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ضمن القانون 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية، والمباني، لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة".