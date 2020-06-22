تعيين عبدالله الإبياري رئيسا لقطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي

أعلن صندوق مصر السيادي، تعيين عبدالله الإبياري، رئيسا لقطاع الاستثمار بالصندوق، ضمن استراتيجية تستهدف استقطاب الكفاءات المؤهلة لتنفيذ خطة عمل الصندوق في المرحلة المقبلة.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "انضمام كوادر مميزة مثل الإبياري من قطاع الاستثمار يمثل إضافة كبيرة لمستقبل الصندوق السيادي وقدرته على اجتذاب أفضل الكفاءات من السوق وتفويضها لتنفيذ استراتيجيات استثمار تتناسب مع قواعد السوق".

ويتمتع رئيس قطاع الاستثمار الجديد للصندوق بسجل حافل من الإنجازات في عمليات الاستثمار المباشر وإدراة الملكية الخاصة، وسيلعب دورا أساسيا في قيادة فريق الاستثماروتحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على التعاون مع صندوق مصر السيادي في القطاعات المستهدفه من جانب الصندوق، بحسب تصريحات "سليمان".

وأضاف "سليمان"، أن "الإبياري"، سيكون عضوا رئيسيا ضمن فريق الصندوق وسيعمل على تحديد أولويات الاستثمار ضمن القطاعات المستهدفة، وكذلك خلق فرص ومنتجات استثمارية جديدة.

من جانبه عبر عبدالله الإبياري، عن سعادته بالانضمام إلى الإدارة التنفيذية لصندوق مصر السيادي كرئيس لقطاع الإستثمار قائلا: "سأكون عضوا فاعلا ضمن الفريق المتميز الحالي والذي سيطبق استراتيجية الصندوق الطموحة المتمثلة في خلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة من خلال استكشاف القيم الكامنة في أصول الدولة، وكذلك تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والدولي، إلى جانب تطوير القطاعات التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري".

وقبل انضمامه إلى صندوق مصر السيادي خلال شهر مايو 2020، عمل "الإبياري"، لمدة 14 عاما مديرا تنفيذيا بشركة القلعة القابضة (سيتاديل كابيتال سابقا)، وهي الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا في قطاعات الصناعة والبنية التحتية، وقاد خلال عمله بشركة القلعة الاستثمارات بقطاعات النقل النهري واللوجيستيات والسلع الإستهلاكية إلى جانب الأسمنت.

وعلى صعيد الاندماجات والاستحواذات وعمليات التمويل، أدار "الإبياري"، عدة عمليات أبرزها الاستحواذ على شركة أسمنت قنا وتمويل مصنع أسيك للاسمنت وأسيك للخرسانة الجاهزة في المنيا والاستحواذ على شركة الرشيدي للميزان.

ومثل "الإبياري"، شركة القلعة القابضة في علاقات المستثمرين ومؤتمرات شركات الوساطة المحلية والدولية، وكان مسؤولاً عن حوكمة الشركات في القلعة القابضة ومجالس شركاتها التابعة.

ويتولى "الإبياري"، منذ عام 2016 وحتى الآن رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر"EPEA"، وهي منظمة غير حكومية تمثل وتخدم شركات الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر ومقدمى هذه الخدمات في مصر.

ويمتلك خبرة دولية عبر عدة مناصب منها إدارة بنوك الاستثمار في ميريل لينش في نيويورك، كما شغل سابقًا منصب مدير تحليل الأعمال في قسم تمويل الشركات لشركة "MeadWestvaco"، في نيويورك.

وأمضى "الإبياري"، خمس سنوات من حياته العملية مع مجموعة بروكتر أند جامبل المالية، وكان آخر منصب له هو المدير المالي للمجموعة مع الرقابة الداخلية على مصر ولبنان وشرق أفريقيا.

يحمل "الإبياري" درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك، كما أنه حاصل على شهادة في المحاسبة الإدارية.